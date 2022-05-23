В понедельник, 23 мая, артиллерия Народной милиции ЛНР возобновила плотный огонь по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Северодонецке.
Бойцы ЛНР ведут огонь по националистам с северного, южного и восточного направлений, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Военные корректируют огонь с помощью беспилотников и дронов.
По данным агентства, пехота Народной милиции ЛНР пытается войти в Северодонецк со стороны населённых пунктов Воеводовка и Щедрищево, которые находятся у северной окраины города.
Кроме того, некоторые источники утверждают, что уличные бои переместились в район автовокзала Северодонецка.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о критическом положении украинской армии в Северодонецке. По его словам, ВС РФ и бойцы ЛНР наступают, выдавливая подразделения ВСУ с позиций.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.