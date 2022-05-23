РИА Новости: бойцы ЛНР возобновили огонь по позициям ВСУ в Северодонецке

В понедельник, 23 мая, артиллерия Народной милиции ЛНР возобновила плотный огонь по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Северодонецке.

Военный ЛНР

Бойцы ЛНР ведут огонь по националистам с северного, южного и восточного направлений, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Военные корректируют огонь с помощью беспилотников и дронов.

По данным агентства, пехота Народной милиции ЛНР пытается войти в Северодонецк со стороны населённых пунктов Воеводовка и Щедрищево, которые находятся у северной окраины города.

Кроме того, некоторые источники утверждают, что уличные бои переместились в район автовокзала Северодонецка.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о критическом положении украинской армии в Северодонецке. По его словам, ВС РФ и бойцы ЛНР наступают, выдавливая подразделения ВСУ с позиций.