Командование ВСУ направило в "котёл" под Лисичанском новые подразделения

Под Лисичанском крупная группировка украинских войск оказалась практически в полном окружении. Боевые действия проходят на окраинах Северодонецка. В это время союзные войска России и Луганской Народной Республики продвигаются к Лисичанску сразу по двум направлениям – со стороны Врубовки и Орехово.

Однако, несмотря на формирующийся "котёл", командование ВСУ направляет в регион новые подразделения. Боевиков так называемой территориальной обороны перебрасывают к Лисичанску со стороны Соледара. Эксперты "Военного обозрения" отмечают, что это решение со стороны Киева довольно странное, поскольку чем больше военных ВСУ окажется в окружении, тем существеннее будут потери украинской стороны.