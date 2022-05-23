Под Лисичанском крупная группировка украинских войск оказалась практически в полном окружении. Боевые действия проходят на окраинах Северодонецка. В это время союзные войска России и Луганской Народной Республики продвигаются к Лисичанску сразу по двум направлениям – со стороны Врубовки и Орехово.
Однако, несмотря на формирующийся "котёл", командование ВСУ направляет в регион новые подразделения. Боевиков так называемой территориальной обороны перебрасывают к Лисичанску со стороны Соледара. Эксперты "Военного обозрения" отмечают, что это решение со стороны Киева довольно странное, поскольку чем больше военных ВСУ окажется в окружении, тем существеннее будут потери украинской стороны.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.