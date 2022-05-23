Пленный солдат: боевики ВСУ организовали химическую провокацию в Рубежном

По словам пленного солдата, украинские боевики специально подорвали цистерну с азотом в городе Рубежное. На страницах киевской прессы убеждали, что это была бочка с краской. Пленный военнослужащий из Луганского пограничного отряда считает, что если бы это была краска, то ёмкость бы начала гореть. Однако после взрыва поднялось облако азота, которое ветром унесло в сторону Старобельска.

Пленный заявил, что бочка взорвалась после "выхода из арторудий" украинской стороны. По мнению солдата, провокационный манёвр был произведён для того, чтобы впоследствии обвинить российские войска в уничтожении мирных жителей.

Также он рассказал, что во время отступления из Кременной украинские боевики подожгли спортзал в школе, где раздавалась гуманитарная помощь.