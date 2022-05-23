Замглавы МИД России Андрей Руденко допустил возможность обсуждения с Украиной обмена пленных с "Азовстали".
Однако переговоры возможны, если это не будет противоречить здравому смыслу, подчеркнул он.
"Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу", — в частности, сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос, допускает ли он возможность обсуждения этой темы.
Также Руденко отметил, что это не в его компетенции, но, наверняка, "это обсуждается где-то", отвечая на вопрос, обсуждается ли сейчас возможность обмена пленных из России на членов "Азова"*, сдавшихся в плен с территории металлургического комбината "Азовсталь".
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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