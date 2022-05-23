Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нанесение Вооружёнными силами РФ ракетного удара по военному объекту в посёлке Десна Черниговской области.
Ранее армия России атаковала ракетами центр боевого слаживания ВСУ в населённом пункте Десна, который находится в 70 километрах от столицы Украины. По данным российской стороны, там находились мобилизованные военнослужащие украинской армии и офицеры-инструкторы.
Изначально Киев никак не комментировал обстрел, однако позже Зеленский признал потери. По его словам, ракетный удар привёл к гибели 87 военных. При этом количество раненых не называется.
Учитывая тот факт, что киевский режим всегда занижает потери в 3-4 раза, то можно утверждать о большем числе жертв.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.