Зеленский: ракетный удар по Черниговской области привёл к гибели 87 военных

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нанесение Вооружёнными силами РФ ракетного удара по военному объекту в посёлке Десна Черниговской области.

Ранее армия России атаковала ракетами центр боевого слаживания ВСУ в населённом пункте Десна, который находится в 70 километрах от столицы Украины. По данным российской стороны, там находились мобилизованные военнослужащие украинской армии и офицеры-инструкторы.

Изначально Киев никак не комментировал обстрел, однако позже Зеленский признал потери. По его словам, ракетный удар привёл к гибели 87 военных. При этом количество раненых не называется.

Учитывая тот факт, что киевский режим всегда занижает потери в 3-4 раза, то можно утверждать о большем числе жертв.