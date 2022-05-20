Киевское руководство признало, что военный объект в населённом пункте Десна был уничтожен ракетным ударом. Через учебный центр в Черниговской области проходили не только боевики территориальной обороны, но иностранные наёмники. В результате ракетного удара объект военной инфраструктуры ВСУ полностью выгорел.
Командование войсками территориальной обороны решило умолчать о потерях со стороны украинских боевиков и наёмников. По свидетельствам очевидцев, количество "двухсотых" и "трёхсотых" составляет более 100 человек. Однако украинское ведомство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что в результате удара не более 20 человек погибших и раненых. Остальные якобы пропали без вести, передаёт "Военное обозрение".
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Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.