Евстафьев: Киев угробил кучу жизней для того, чтобы выиграть "Евровидение"

Политолог Дмитрий Евстафьев поделился своим видением сдачи бойцов нацбатальона "Азов"* из завода "Азовсталь", сравнив это событие с победой Украины на песенном конкурсе "Евровидение".

Евстафьев подчеркнул, насколько выигрышно выглядела Россия во главе с президентом Владимиром Путиным, который принял в своё время решение об отмене штурма "Азовстали", и спас тем самым множество жизней, а также "абсолютного переконфигурирования политической ситуации".

Теперь весь мир видит, что сдача в плен "азовцев" — это не эвакуация, как пытались представить это события киевские власти, а самая настоящая капитуляция, и это был самый оптимальный расклад в той ситуации, уверен эксперт.

"То, что эта капитуляция была оформлена без жестокости, без насилия, без унижения человеческого достоинства сдающихся — это наша грандиозная победа", — сказал Евстафьев в интервью изданию "Военное дело".

По словам политолога, "азовцы" в принципе могли сидеть на "Азовстали" ещё очень долгое время, но они уже сами не выдержали, их моральный дух был сломлен бездействием киевского правительства.

"Они поняли, что их сдали. Их сдали. Да, но "Евровидение" выиграли. Вот это — их война. Угробить кучу жизней для того, чтобы выиграть "Евровидение"", — изумился политолог.

Такие нелепые моменты как никакие другие разрушают уверенность противника в том, что он победит, заключил Евстафьев.