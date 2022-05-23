Глава Приморья ездил на Донбасс, чтобы поддержать военнослужащих

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил Донецкую народную республику. Как отметил его пресс-секретарь, он хотел лично поддержать военнослужащих, участвующих в спецоперации РФ на Украине, об этом пишет zr.media.

"Он сопровождал гуманитарный груз из Приморья для наших земляков, которые сейчас на передовой. Главная цель поездки — лично поддержать приморцев, которые сейчас, рискуя жизнями, выполняют важную миссию — сражаются с нацизмом", — рассказали в пресс-службе губернатора.

Ранее свердловский депутат Максим Иванов вместе с коллегами прибыл в Мариуполь, в своём telegram-канале он разместил фотографию с "Азовстали". Иванов объяснил, что прибыл на Украину, чтобы доставить гуманитарную помощь жителям Мариуполя.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.