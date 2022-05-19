Фото с "Азовстали" выложил свердловский депутат

Свердловский депутат Максим Иванов вместе с коллегами прибыл в Мариуполь, в своём telegram-канале он разместил фотографию с "Азовстали", об этом пишет tagilcity.ru.

"Мариуполь. Сердце "Азовстали". С нами батальон Восток. Вчера именно через этот проём выходили сдаваться всушники, бандеровцы и прочая нацистская шваль. У наших солдат и офицеров боевой дух на высоте", — рассказал он.

Иванов позже объяснил, что прибыл на Украину, чтобы доставить гуманитарную помощь жителям Мариуполя.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что боевиков с "Азовстали" ни в коем случае нельзя обменивать, ведь они возьмут ещё больше заложников, их надо отдать под суд.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.