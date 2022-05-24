На территории завода "Азовсталь" союзные войска ведут работу по разминированию и извлечению из бункеров вооружения. После массовой сдачи в плен украинские боевики оставили в подземельях комбината много неприятных "сюрпризов" для российской армии. Националисты минировали не только помещения на заводе, но и отдельные предметы, среди которых рюкзаки и сумки.
Один из военнослужащих получил ранение. Во время разминирования сработала мина-растяжка, передаёт "Военное обозрение".
Из подвалов завода военные извлекли многочисленные боеприпасы, включая патроны калибра НАТО. Также в одном из бункеров были обнаружено несколько переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger американского производства.
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Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства.