Посёлок городского типа Мироновский, который находится неподалёку от Светлодарска и Дебальцево, уже перешёл под контроль российских войск и подразделений Народной милиции ДНР.
На данный момент союзные войска устанавливают огневой контроль над трассой Артёмовск — Светлодарск. Боевики ВСУ, которые остались в регионе, окажутся в полном окружении, передают военные корреспонденты "Русской весны".
Ранее украинские силовики попытались остановить наступление на Светлодарск и подорвали мост через реку Лугань.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.