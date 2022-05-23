Союзные войска России и ДНР занимают пригороды Светлодарска

Посёлок городского типа Мироновский, который находится неподалёку от Светлодарска и Дебальцево, уже перешёл под контроль российских войск и подразделений Народной милиции ДНР.

На данный момент союзные войска устанавливают огневой контроль над трассой Артёмовск — Светлодарск. Боевики ВСУ, которые остались в регионе, окажутся в полном окружении, передают военные корреспонденты "Русской весны".

Ранее украинские силовики попытались остановить наступление на Светлодарск и подорвали мост через реку Лугань.