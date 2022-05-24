Вассерман: "Азов"* менять нельзя из-за риска массового захвата заложников

Депутат Госдумы России, политический обозреватель и интеллектуал Анатолий Вассерман ранее предложил не обменивать боевиков "Азова"*, взятых в плен с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Парламентарий признаётся, что это не его идея, однако, когда пошли разговоры о том, что националистов предполагается обменивать, то решил оспорить данное предложение, пишет "Украина.ру".

"Если мы сейчас согласимся менять "Азов"* на кого бы то ни было, киевские террористы захватят побольше заложников, хоть в Киеве, хоть в моей родной Одессе, хоть еще в какой части оккупированной ими пока территории, и таким образом у них всегда будет, кого предложить на обмен", — убеждён Вассерман.

По его словам, после этого обмен потеряет всякий смысл, но необходимо заботиться не об обменах, а о том, чтобы эту нацистскую преступную группировку вообще уничтожить и так снять вопрос обмена с повестки дня, подытожил эксперт.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.