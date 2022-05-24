Баранец: хвалёные американские гаубицы М777 скоро будут бить по ВСУ

Вооружение с Запада продолжает поступать на Украину, несмотря на все усилия России помешать этому. Это надо признать честно. Однако скоро западное оружие может обернуться против тех, кому предназначено оказать помощь. Такое мнение высказал полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец.

Эксперт заметил, что ВС России продолжает уничтожать поставляемое на Украину вооружение ещё на этапах доставки всеми возможными способами. Но, к сожалению, что-то всё равно остаётся и добирается до районов боевых действий.

А там это оружие превращается в металлолом или захватывается российскими военными, добавил журналист.

И скоро может возникнуть такая ситуация, что хвалёные американские гаубицы М777 — "три топора" — начнут бить уже по военным формированиям киевского режима, заключил Баранец.