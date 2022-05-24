Сегодня, 24 мая в 6 часов утра, союзные войска России и ДНР в рамках специальной военной операции РФ на Украине начали наступательную операцию в контролируемом украинскими военными городе Авдеевке в Донецкой Народной Республике.
Штурм города поддерживает артиллерия. В ходе наступления военными 100-й бригады Армии ДНР поражены более 40 объектов Вооружённых сил Украины. Боевые действия идут в городских застройках на окраинах Авдеевки, сообщает издание "Русская весна".
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