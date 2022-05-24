Колясников: наступил серьезный перелом в СВО в пользу России

За последние сутки появилось сразу несколько свидетельств критического положения ВСУ и серьезного перелома в спецоперации в пользу России.

Об этом сообщил журналист Сергей Колясников.

"Оно и так в нашу пользу было, но теперь очень уж явно", — пишет он и приводит несколько фактов.

Внесенный в Верховную Раду Украины законопроект о расстреле командирами дезертиров, то есть поддавшихся панике военнослужащих. Тут и комментировать нечего, заявил Колясников.

Во-вторых, открытое признание "говорящей головой пропаганды Алексеем Арестовичем" возможной сдачи Северодонецка и влияния этого поражения на моральный дух украинской армии.

Вишенкой на торте, по мнению журналиста, является вручение повесток на улицах Харькова. Там уже просто отлавливают людей для отправки на фронт, а отправляют необстрелянных и необученных.