За последние сутки появилось сразу несколько свидетельств критического положения ВСУ и серьезного перелома в спецоперации в пользу России.
Об этом сообщил журналист Сергей Колясников.
"Оно и так в нашу пользу было, но теперь очень уж явно", — пишет он и приводит несколько фактов.
Внесенный в Верховную Раду Украины законопроект о расстреле командирами дезертиров, то есть поддавшихся панике военнослужащих. Тут и комментировать нечего, заявил Колясников.
Во-вторых, открытое признание "говорящей головой пропаганды Алексеем Арестовичем" возможной сдачи Северодонецка и влияния этого поражения на моральный дух украинской армии.
Вишенкой на торте, по мнению журналиста, является вручение повесток на улицах Харькова. Там уже просто отлавливают людей для отправки на фронт, а отправляют необстрелянных и необученных.
"Последний пункт особенно примечателен. Под Харьковом уже был уничтожен один отряд теробороны в 3000 человек, потом формировались еще три. Видимо, кончились и они", — пишет публицист.
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