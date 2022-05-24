Вассерман об обмене "Азова"*: "Калину на Зеленского или Байдена"

Интеллектуал, депутат Госдумы и политический эксперт Анатолий Вассерман ранее парламенту предложил не менять нацистов, взятых в плен в Мариуполе.

Предложение теперь должно пройти одобрение Госдумы, после чего может стать официальным документом.

Обмен нацистов из "Азова"* бессмысленен, потому что преступная киевская власть именно для обменов пойдёт на массовые захваты заложников по всей ею оккупированной части Украины. Плюс ко всему, террористическую организацию "Азов"* просто необходимо ликвидировать, а значит, об обмене не может идти и речи, убеждён политик.

Вассерман констатировал, что он выступил с инициативой, а далее — работа ГД РФ: предложение исследуют, изучат все подводные камни, а после этого примут решение.

"В какой форме принимать предложение? Ограничиться предложением обменять Калину на Зеленского или предложат менять сразу на Байдена, поскольку Зеленский решения не принимает — это уже могу только гадать, но я надеюсь, что решение будут учитывать перечисленные мною обстоятельства", — подытожил Анатолий Вассерман.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.