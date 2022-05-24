В Уфе собирают группу добровольцев для отправки на Украину

В Башкирии решили последовать примеру Чечни и отправить группу добровольцев на Украину. Для желающих принять участие в российской спецоперации был объявлен сбор в Уфе, об этом пишет mkset.ru.

С инициативой выступил председатель региональной общественной организации "Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ" Алик Камалетдинов. По его словам, жители уже не раз заявляли о своей готовности отправиться на Украину. Кроме того, он сообщил, что намерен сам возглавить батальон добровольцев.

Ранее житель Нижневартовска Адам Эскерхенов добровольно решил принять участие в спецоперации, чтобы поддержать чеченских бойцов. Он узнал, что его товарищи из Чечни отправляются на Украину, тогда и оставил работу, чтобы поехать вместе с ними, заметил зампредставителя главы Чеченской республики по ХМАО Беслан Дашаев.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.