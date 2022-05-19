Житель Нижневартовска Адам Эскерхенов добровольно решил принять участие в спецоперации, чтобы поддержать чеченских бойцов, сообщает muksun.fm.
Он узнал, что его товарищи из Чечни отправляются на Украину, тогда и оставил работу, чтобы поехать вместе с ними, заметил зампредставителя главы Чеченской республики по ХМАО Беслан Дашаев.
"Он там в Чечне с друзьями созвонился. Они сказали, что едут. Адам решил поддержать их и сказал: "Я тоже еду с вами", — рассказал он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские воины ищут украинских "чеченоговорящих шайтанов", чтобы сразиться с ними в бою, однако их нет ни на киевском, ни на луганском направлениях. Более того, бойцы Чеченской Республики сообщают координаты своего нахождения, надеясь, что те предпримут попытку хоть как-то заявить о себе, однако ничего не происходит.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.