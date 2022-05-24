Сладков: Пленные женщины "Азовстали" не менее ценны, чем нацисты

Националисты "Азова"*, выведенные с металлургического комбината "Азовсталь", являются весьма ценными информаторами и с ними проведут следственные мероприятия.

Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил, что мужчины с "Азовстали" рассказывают иначе, чем пленные женщины, которые несколько по другому подмечают вещи. С женщинами тоже работают разведчики, люди из донбасского МВД, оперуполномоченные ФСБ и МГБ.

"Идут запросы, идет выявление свидетелей, участников, организаторов, пострадавших даже внутри… поднимаются свидетельства военных преступлений, свидетельства о тех событиях, которые можно предотвратить в последующем, благодаря данным, которые получают наши разведчики", — подытожил Сладков.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.