Националисты "Азова"*, выведенные с металлургического комбината "Азовсталь", являются весьма ценными информаторами и с ними проведут следственные мероприятия.
Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Сладков.
Он отметил, что мужчины с "Азовстали" рассказывают иначе, чем пленные женщины, которые несколько по другому подмечают вещи. С женщинами тоже работают разведчики, люди из донбасского МВД, оперуполномоченные ФСБ и МГБ.
"Идут запросы, идет выявление свидетелей, участников, организаторов, пострадавших даже внутри… поднимаются свидетельства военных преступлений, свидетельства о тех событиях, которые можно предотвратить в последующем, благодаря данным, которые получают наши разведчики", — подытожил Сладков.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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