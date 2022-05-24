Ходаковский: на "Азовстали" обнаружено много еды и воды

Командир и основатель донбасского батальона "Восток" Александр Ходаковский продолжает рассказывать о жизни националистов полка "Азов"* на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

Теперь комбат рассказывает о залежах еды и воды в подземельях завода.

"Подброшу ещё "сюжетов" с "Азовстали". Это продукты и вода — судя по всему, от голода и жажды они не помирали. БК (боекомплект — Прим. ред.) тоже у них было в достатке — просто окружили, просто не оставили выбора", — сообщил Ходаковский.

Но ведь украинские социальные сети нагнетали истерику о голодающих военнослужащих нацбата и ВСУ на "Азовстали", которые выдавали друг другу по ложке собачьего корма. Получается, что история про голод тоже была медийной. Как и "героическая боротьба" националистов. И только сдача в плен оказалась реальной, комментирует журналист Сергей Колясников.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.