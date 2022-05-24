Официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что за последние сутки противник выпустил более двухсот снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии.
За минувшие сутки шесть населённых пунктов ДНР были обстреляны украинскими силовиками. В результате атаки один мирный житель получил ранения.
Союзные силы ликвидировали 24 украинских националиста, уничтожена одна огневая позиция 120-мм миномёта, один танк, два грузовых транспортных средства. Войска захватили одну 122-мм реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и два бронетранспортёра.
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Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства.