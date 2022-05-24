EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жена бойца ВСУ: "Наши мужчины там не для победы нужны"
Ходаковский: на "Азовстали" обнаружено много еды и воды
Вечеринку "мистера Бина" приняли за вторжение Путина: "О боже, русские здесь"
Симоньян об аресте знатока "ЧГК" Ровшана Аскерова: "Русофоб и шовинист"
Дмитрий Савельев: "История — основа для консолидации общества"
Политолог Евгений Сатановский заявил, что страны НАТО обеспечат Киеву голодомор
На Украине погиб молодой сапёр из Волгоградской области
Автор Мария Карева

Басурин: войска ДНР захватили "Град" и БТР, уничтожены живая сила и техника ВСУ

Силовые структуры

Официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что за последние сутки противник выпустил более двухсот снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии.

За минувшие сутки шесть населённых пунктов ДНР были обстреляны украинскими силовиками. В результате атаки один мирный житель получил ранения.

Союзные силы ликвидировали 24 украинских националиста, уничтожена одна огневая позиция 120-мм миномёта, один танк, два грузовых транспортных средства. Войска захватили одну 122-мм реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и два бронетранспортёра.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
всу
Популярное
Мир. Новости мира
Поддубный: в боях за Северодонецк ВСУ применили станции контрбатарейной борьбы

Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства.

Поддубный: в боях за Северодонецк ВСУ применили станции контрбатарейной борьбы
Байден сделал России и Китаю последнее предупреждение
США и Канада. Новости и аналитика
Байден сделал России и Китаю последнее предупреждение
Мир. Новости мира
"Воскрес убитый" разведкой ВСУ и Западом генерал ВС РФ Герасимов
Мир. Новости мира
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер Любовь Степушова Дела плохи: украинские власти дискредитируют ВСУ, а ВСУ - власти Любовь Степушова Людмила Черткова США готовы воевать за Тайвань. Украине обидно Людмила Черткова
Силовые структуры
Группировка "Отважных" штурмует Лиман: сдались более 500 военных ВСУ
Мир. Новости мира
Военкор Поддубный: ВСУ ждёт новая катастрофа в Северодонецке
Ераносян: Порошенко до зубов вооружал ВСУ "Покемонами" и "Стугнами"
Силовые структуры
Ераносян: Порошенко до зубов вооружал ВСУ "Покемонами" и "Стугнами"
Последние материалы
Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок
Симоньян об аресте знатока "ЧГК" Ровшана Аскерова: "Русофоб и шовинист"
Дмитрий Савельев: "История — основа для консолидации общества"
Политолог Евгений Сатановский заявил, что страны НАТО обеспечат Киеву голодомор
На Украине погиб молодой сапёр из Волгоградской области
На надгробиях во Франции появились агитки: "Был бы жив, поддержал бы Зеленского"
Киев не исключил вариант обмена российского военнослужащего Шишимарина
В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Челябинской области
На Западе высказались о работе YouTube в РФ: "Информация играет ключевую роль"
Сладков: Пленные женщины "Азовстали" не менее ценны, чем нацисты
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников