Басурин: войска ДНР захватили "Град" и БТР, уничтожены живая сила и техника ВСУ

Официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что за последние сутки противник выпустил более двухсот снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии.

За минувшие сутки шесть населённых пунктов ДНР были обстреляны украинскими силовиками. В результате атаки один мирный житель получил ранения.

Союзные силы ликвидировали 24 украинских националиста, уничтожена одна огневая позиция 120-мм миномёта, один танк, два грузовых транспортных средства. Войска захватили одну 122-мм реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и два бронетранспортёра.