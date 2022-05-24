Кириленко: ВСУ не отступали из Светлодарска, а перегруппировывались

Ранее российские войска и подразделения Народной милиции освободили город Светлодарск. После этого наступление союзных сил начало активно развиваться сразу по нескольким направлениям, в том числе в сторону Артёмовска.

Потерю Светлодарска попытались объяснить украинские чиновники. Советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что украинские военные "оставили" Светлодарск, поскольку Киев не держится за конкретные населённые пункты, а стремится "наносить максимальные потери врагу, сохраняя свои силы".

"Мы отступаем от тех рубежей, которые не имеют стратегического значения, чтобы избежать окружения", — объяснил он.

Также переход Светлодарска под контроль российской армии прокомментировал ставленник украинского режима в "Донецкой области" Павел Кириленко. Он заявил, что войска "перегруппировалась, чтобы занять более выгодные позиции для обороны и дальнейших действий".