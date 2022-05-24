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Автор Мария Карева

Кириленко: ВСУ не отступали из Светлодарска, а перегруппировывались

Силовые структуры

Ранее российские войска и подразделения Народной милиции освободили город Светлодарск. После этого наступление союзных сил начало активно развиваться сразу по нескольким направлениям, в том числе в сторону Артёмовска.

Кириленко: ВСУ не отступали из Светлодарска, а перегруппировывались

Потерю Светлодарска попытались объяснить украинские чиновники. Советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что украинские военные "оставили" Светлодарск, поскольку Киев не держится за конкретные населённые пункты, а стремится "наносить максимальные потери врагу, сохраняя свои силы".

"Мы отступаем от тех рубежей, которые не имеют стратегического значения, чтобы избежать окружения", — объяснил он.

Также переход Светлодарска под контроль российской армии прокомментировал ставленник украинского режима в "Донецкой области" Павел Кириленко. Он заявил, что войска "перегруппировалась, чтобы занять более выгодные позиции для обороны и дальнейших действий".

"Это было сделано логично и правильно для того, чтобы уберечь личный состав и в дальнейшем не только удерживать врага, но и иметь возможность очищать территорию, несмотря на то, насколько сложная ситуация. <…> Случилось так, что три населённых пункта, в частности Светлодарск, оказались под контролем российских войск", — сказал Кириленко.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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