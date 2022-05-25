Украинские боевики пытаются сбежать с районов Лисичанска

Украинские боевики пытаются бежать из пригорода Лисичанска — с Приволья и Шепилового.

Местные жители рассказывают, что накануне, 24 мая, вечером и ночью часть украинских военнослужащих пыталась тайком убежать из населённого пункта Приволье и посёлка Шепилово.

Учитывая, что главные трассы находятся под контролем объединённых войск, бандеровцы небольшими группками уходят полями и проселочными дорогами, но нарываются на свои же минные заграждения.

Какая часть формирований ВСУ и нацбатов покинула пригород Лисичанска, а какая часть военных осталась — точно не известно, однако тенденция побега с поля действий очевидна.