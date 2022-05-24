Пленный боевик полка "Донбасс"* сказал, что потерял 50 офицеров-друзей

Пленный националист батальона "Донбасс"* Юрий Закопец рассказал, что потерял в боевых действиях более 50 офицеров-друзей.

Все эти украинцы погибли во время специальной операции, заявил он.

Закопец (позывной "Калина") сдался в плен объединённым силам в Луганской Народной Республике, пишет РИА Новости.

"Это лента (татуировка), лента — это война, война — это потери. На каждой гильзе (татуировка) должно было быть имя погибшего товарища", — говорит националист, показывая журналистам свои "наколки".

Боевик отметил, что за всё время СВО на Украине погибло более полусотни его друзей-офицеров.

"Более 50 человек в совокупности всех бригад выпуска, с которыми мы учились", — уточняет бандеровец.

В районе Попасной, куда его направили, в основном, неопытные солдаты. 75 процентов из отряда — люди, впервые увидевшие близко автомат, говорит Закопец.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.