Вертолёты Ка-52 и Ми-28Н ВКС РФ уничтожили передовые позиции ВСУ у Тошковки

В ДНР и ЛНР продолжаются бои в рамках специальной военной операции РФ на Украине. Сегодня, 25 мая, стало известно, что артиллерия и авиация РФ уничтожили передовые позиции ВСУ в районе посёлка городского типа Тошковка Попаснянского района. Понеся серьёзные потери, противник отступил. Штурмовым группам РФ и бойцам ДНР удалось войти в Тошковку с востока и северо-востока и закрепиться на ранее занимаемых украинскими военными позициях.

Укреплённые позиции ВСУ в районе Тошковки были уничтожены вертолётами Ка-52 и Ми-28Н. Применялись также противотанковые управляемые ракеты воздушного базирования и неуправляемые авиационные ракеты, сообщает "Военное обозрение". По версии издания, взятие Тошковки позволит союзным войскам контролировать дорогу, которая соединяет группировки ВСУ в Лисичанске и в районе Золотого.