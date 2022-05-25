В ДНР и ЛНР продолжаются бои в рамках специальной военной операции РФ на Украине. Сегодня, 25 мая, стало известно, что артиллерия и авиация РФ уничтожили передовые позиции ВСУ в районе посёлка городского типа Тошковка Попаснянского района. Понеся серьёзные потери, противник отступил. Штурмовым группам РФ и бойцам ДНР удалось войти в Тошковку с востока и северо-востока и закрепиться на ранее занимаемых украинскими военными позициях.
Укреплённые позиции ВСУ в районе Тошковки были уничтожены вертолётами Ка-52 и Ми-28Н. Применялись также противотанковые управляемые ракеты воздушного базирования и неуправляемые авиационные ракеты, сообщает "Военное обозрение". По версии издания, взятие Тошковки позволит союзным войскам контролировать дорогу, которая соединяет группировки ВСУ в Лисичанске и в районе Золотого.
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