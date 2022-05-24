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Автор Мария Карева

Reuters: Мотузяник заявил, что идёт решающая фаза СВО на Украине

Силовые структуры

Российские войска провели крупную операцию, чтобы окружить города Лисичанск и Северодонецк, которые располагаются по обе стороны реки на востоке Украины. Союзные силы заманивают противника в "котёл" на восточном фронте.

По словам официального представителя Минобороны Украины Александра Мотузяника, на данный момент проходит решающая фаза военной спецоперации на Украине.

"Обстановка на восточном фронте чрезвычайно тяжёлая, потому что судьба страны, возможно, решается прямо сейчас", — цитирует его слова информационное агентство Reuters.

Основные боевые действия проходят в Северодонецке и Лисичанске. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что интенсивность боёв в Северодонецке возросла в несколько раз.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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