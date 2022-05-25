Евсеев: отступление частей ВСУ от Северодонецка может обернуться их уничтожением

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сообщил, что ВСУ начали отступление со своих позиций у Северодонецка из-за возможного окружения, чтобы сохранить живую силу. Однако, по его мнению, это приведёт лишь к ещё большим потерям в рядах украинской армии из-за необходимости форсировать Северский Донец.

"Им придется форсировать Северский Донец, и, по-видимому, значительная часть из них погибнет. Так что это отступление может превратиться в бегство", — подчеркнул он в интервью изданию "Украина.ру".

Он добавил, что при поспешном бегстве обычно бросается тяжёлая военная техника, что также неминуемо ослабит отступившую украинскую армию. Некоторых украинских военных отступление не спасёт от попадания в котёл, считает эксперт.