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Автор Дмитрий Плотников

WarGonzo: Авдеевский котел — ЗУ-23 и Т-72 разбирают укрепрайоны ВСУ

Силовые структуры

Продолжается военная специальная операция России на Украине.

Военный корреспондент Семён Пегов публикует кадры, снятые беспилотным летательным аппаратом, на которых показана работа танков штурмового отряда "Сомали", а также боевого расчёта ЗУ-23 Второго территориального батальона Народной милиции ДНР. 

Подразделения Республики продолжают забирать Авдеевку в клещи и выдавливать бандеровцев со своих позиций. На кадрах видны точные попадания танков Т-72 по бетонным укрытиям и опорному пункту националистов. 

А тем временем, боевики за прошедшие сутки 48 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив свыше трёхсот разных снарядов, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Авдеевский котел — Зу-23 и Т-72 разбирают укрепрайоны ВСУ
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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