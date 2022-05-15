Авдеевский котел — Зу-23 и Т-72 разбирают укрепрайоны ВСУ

Продолжается военная специальная операция России на Украине.
Военный корреспондент Семён Пегов публикует кадры, снятые беспилотным летательным аппаратом, на которых показана работа танков штурмового отряда "Сомали", а также боевого расчёта ЗУ-23 Второго территориального батальона Народной милиции ДНР.
Подразделения Республики продолжают забирать Авдеевку в клещи и выдавливать бандеровцев со своих позиций. На кадрах видны точные попадания танков Т-72 по бетонным укрытиям и опорному пункту националистов.
А тем временем, боевики за прошедшие сутки 48 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив свыше трёхсот разных снарядов, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.