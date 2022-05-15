WarGonzo: Авдеевский котел — ЗУ-23 и Т-72 разбирают укрепрайоны ВСУ

Продолжается военная специальная операция России на Украине.

Военный корреспондент Семён Пегов публикует кадры, снятые беспилотным летательным аппаратом, на которых показана работа танков штурмового отряда "Сомали", а также боевого расчёта ЗУ-23 Второго территориального батальона Народной милиции ДНР.

Подразделения Республики продолжают забирать Авдеевку в клещи и выдавливать бандеровцев со своих позиций. На кадрах видны точные попадания танков Т-72 по бетонным укрытиям и опорному пункту националистов.

А тем временем, боевики за прошедшие сутки 48 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив свыше трёхсот разных снарядов, сообщает представительство ДНР в СЦКК.