Илья Кива: под заводом "Артёмсоль" крупнейший в мире склад стрелкового оружия

Киев будет отчаянно оборонять предприятие "Артёмсоль", так как его соляные шахты до сих пор могут представлять из себя крупнейший в мире склад со стрелковым оружием.

Там хранится около 40 млн автоматов Калашникова образца 1947 года, заявил бывший украинский парламентарий Илья Кива.

Стоит предполагать, что речь идёт о н. п. Парасковеевка, недалеко от Артемовского, где на 200-метровой глубине на самом деле был крупный склад со стрелковым оружием, пишет российский военкор Евгений Поддубный.

Как гласят открытые источники, почти всё современное стрелковое оружие было вывезено из Парасковеевки ещё семь лет назад.

Сейчас соляные подземелья могут скрывать большие партии оружия времен Второй мировой войны. Там можно найти автоматы Томпсона, пистолеты "маузер" и "наган", пятнадцать тысяч мосинских трехлинеек времен Первой мировой, немецкие "машиненгевер" MG39 и MG42, отечественные ППШ, пулеметы "Максим" и прочая "экзотика".