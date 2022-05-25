Бойцы специального подразделения "Отважных" уничтожили колонну грузовых автомобилей КрАЗ, которая перевозила вооружение для украинской армии. Боевики ВСУ на передовой так и не дождутся артиллерийских боеприпасов.
Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали кадры из Славянского района Донецкой Народной Республики, на которых представлена разгромленная колонна автомобилей.
По мнению американского полковника в отставке Дугласа Макгрегора, запаса боеприпасов у украинской группировки в Донбассе хватит лишь на несколько недель.
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