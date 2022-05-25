Поддубный: в Северодонецке в окружении может оказаться 4000 бойцов ВСУ

В Северодонецке уже через неделю может оказаться в окружении 4000 военнослужащих украинской армии. И у них будет всего два выхода, считает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Репортёр заметил, что на фоне постоянных мобилизационных мероприятий решения Генштаба ВСУ относительно действий в Лисичанске и Северодонецке выглядят странно.

А бойцам должно быть страшно, так как их опять уничтожат, добавил журналист.

"И ждёт их либо смерть, либо "эвакуация" в исправительные учреждения ЛНР", — заключил он.

Ранее блогер Юрий Подоляка высказал мнение, что у Киева остались считанные часы для принятия решения об отводе группировки ВСУ из Северодонецка. В противном случае солдат ждёт неминуемое окружение и гибель.