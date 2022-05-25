Подоляка: для ВСУ в Северодонецке счёт пошёл на часы

Вооружённые силы России прорвали фронт ВСУ в районе Белогоровки. То есть трасса, по которой снабжалась группировка Лисичанска-Северодонецка, теперь перерезана и физически. Такое мнение высказал блогер и журналист Юрий Подоляка.

Эксперт отметил, что снабжать подразделения, которые окажутся в окружении, ещё можно по просёлочным дорогам через Северск. Однако это уже агония, и у Киева остаётся совсем немного времени для отвода войск, считает аналитик.

Теперь счёт для ВСУ в этом районе пошёл буквально на часы. Чтобы попытаться спастись, они должны получить приказа на отход на линию Северск-Соледар-Бахмут уже сегодня. Там они могут создать новую линию сопротивления. Или будет второй Мариуполь, заключил Подоляка.

Ранее военный аналитик Майкл Кларк заявил, что Северодонецк рискует стать "вторым Мариуполем", если ВСУ не получат приказ на отход в ближайшие дни.