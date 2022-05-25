Воздушно-космические силы Российской Федерации впервые применили новейший истребитель Су-57 в СВО на Украине.
Издание Military Watch даже назвало цели, которые Су-57 может выполнять в ходе спецоперации.
Самолёт можно применять, как средство РЭБ — он способен подавлять ПВО противника. Помимо этого, истребители могут быть задействованы для испытаний в бою датчиков.
Еще одна потенциальная задача самолёта пятого поколения — подготовка пилотов и наземного персонала к его эксплуатации. Использование новейшего истребителя повысит интерес возможных заказчиков.
Истребитель также может испытывать новые крылатые ракеты для ударов по наземным целям — Х-59МК2.
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