Российские военные впервые применили новейший Су-57 в операции на Украине

Воздушно-космические силы Российской Федерации впервые применили новейший истребитель Су-57 в СВО на Украине.

Издание Military Watch даже назвало цели, которые Су-57 может выполнять в ходе спецоперации.

Самолёт можно применять, как средство РЭБ — он способен подавлять ПВО противника. Помимо этого, истребители могут быть задействованы для испытаний в бою датчиков.

Еще одна потенциальная задача самолёта пятого поколения — подготовка пилотов и наземного персонала к его эксплуатации. Использование новейшего истребителя повысит интерес возможных заказчиков.

Истребитель также может испытывать новые крылатые ракеты для ударов по наземным целям — Х-59МК2.