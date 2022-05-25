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Автор Дмитрий Плотников

Арестович: "Российская армия отчаянно пошла в наступление"

Силовые структуры

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович продолжает радовать освещением российской спецоперации на Украине.

В очередном своём "анализе" ситуации по СВО украинский "эксперт" заявил, что "Российская армия отчаянно пошла в наступление".

Известный писатель, воин и политический деятель Захар Прилепин очень удивился такому освещению событий от украинца.

"Цитата из Арестовича, вау… Отчаянно пошла в наступление — от отчаянья видимо. Окружение конечно будет "оперативное". Так себе будет окруженьице. Попавших в окружение можно будет даже навещать близким и родственникам. Чтоб затем им передать в эвакуацию тёплые вещи и предметы личной гигиены", — комментирует "анализ" спецоперации Прилепин.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
захар прилепин
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