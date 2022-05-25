Арестович: "Российская армия отчаянно пошла в наступление"

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович продолжает радовать освещением российской спецоперации на Украине.

В очередном своём "анализе" ситуации по СВО украинский "эксперт" заявил, что "Российская армия отчаянно пошла в наступление".

Известный писатель, воин и политический деятель Захар Прилепин очень удивился такому освещению событий от украинца.