Military Times: следующая неделя на Украине станет решающей для ВСУ в Донбассе

По мнению военного журналиста Нила Хауэра, следующая неделя станет решающей для украинской группировки в Донбассе. На данный момент союзные войска ВС РФ и подразделения Народной милиции прорываются через позиции противника в регионе.

Канадский журналист отметил, что российские военные уже близки к достижению своей цели: основная дорога, которая соединяет город Бахмут с Лисичанском и Северодонецком, практически заблокирована. Хауэр полагает, что Россия планирует отрезать пути снабжения ВСУ.