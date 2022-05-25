По мнению военного журналиста Нила Хауэра, следующая неделя станет решающей для украинской группировки в Донбассе. На данный момент союзные войска ВС РФ и подразделения Народной милиции прорываются через позиции противника в регионе.
Канадский журналист отметил, что российские военные уже близки к достижению своей цели: основная дорога, которая соединяет город Бахмут с Лисичанском и Северодонецком, практически заблокирована. Хауэр полагает, что Россия планирует отрезать пути снабжения ВСУ.
"Эта неделя станет решающей в рамках перспектив Украины удержать регион — и шансов России установить контроль над ним", — пишет Хауэр в издании Military Times.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Пленный националист батальона "Донбасс"* Юрий Закопец рассказал, что потерял более 50 офицеров-друзей.