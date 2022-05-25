Украинское оперативное командование "Юг" сообщает, что российская армия не оставила планов наступления на Одессу.
Как сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк, российские корабельные группировки усиливаются, перевозят грузы, обустраивают определенные позиции, в том числе и на острове Змеиный.
В Крыму разворачиваются дополнительные дивизионы противовоздушной обороны, чтобы избежать поражения кораблей, заявила она.
Гуменюк также отметила, что корабли российского флота с ракетами продолжают находиться в северо-западной части Черного моря и создают опасность для объектов на всей территории Украины, а не только для южного региона.
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