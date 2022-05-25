Командование "Юг" ВСУ: Россия готовит план наступления на Одессу

Украинское оперативное командование "Юг" сообщает, что российская армия не оставила планов наступления на Одессу.

Как сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк, российские корабельные группировки усиливаются, перевозят грузы, обустраивают определенные позиции, в том числе и на острове Змеиный.

В Крыму разворачиваются дополнительные дивизионы противовоздушной обороны, чтобы избежать поражения кораблей, заявила она.

Гуменюк также отметила, что корабли российского флота с ракетами продолжают находиться в северо-западной части Черного моря и создают опасность для объектов на всей территории Украины, а не только для южного региона.