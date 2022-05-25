На Лиманском направлении специальной военной операции на Украине продолжаются боевые действия. Высокоточными ударами уничтожаются военные объекты и позиции ВСУ.
В ходе боёв "Отважные" ВС РФ при помощи дивизионной самоходной гаубицы "Мста-С" уничтожили группировку украинских военных, разместившихся в одном из домов в пригороде Лимана. Об этом сообщает издание "Русская Весна". Издание публикует видеоролик, демонстрирующий момент удара и уничтожение противников.
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