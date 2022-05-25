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Автор Елена Ивченко

Селиванов: "Более 90 процентов жителей Запорожья обратятся за гражданством РФ"

Силовые структуры

Заместитель главы Государственного управления МВД в Запорожской области Алексей Селиванов убеждён, что свыше 90 процентов региона подадут документы на получение паспорта России.

"Мы считаем, что подавляющее большинство, более 90% жителей Запорожской области обратятся за российским гражданством", — цитирует его слова РИА Новости.

По словам Селиванова, ведомство делает всё возможное для того, что жителям освобождённой Запорожской области было максимально удобно обратиться за получением паспорта РФ.

Замглавы ГУ МВД добавил, что они проводят консультации с российским коллегами относительно организации процесса предоставления гражданства РФ на освобождённых территориях.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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