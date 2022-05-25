Небензя: пленным из "Азовстали" был отдан приказ стрелять по мирным людям

Сдавшиеся в плен на "Азовстали" украинские националисты рассказали, что получили жуткий приказ своего начальства. Такие данные озвучил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Согласно его отчёту, "азовцам"* было приказано не брать мирных жителей в плен, а просто расстреливать их.

По информации Небензи, что обстрелы по мирным гражданам велись ВСУшниками из гаубиц производства США.

Ввиду сказанного Небензя напомнил о том, что все совершившие военные преступления обязательно ответят за содеянное, это всего лишь дело времени.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что к сдавшимся в плен "азовцам"* относятся согласно всем нормам международного гуманитарного права, никто их не пытает и не ущемляет достоинство. Также она добавила, что Россия одобряет подготовку к трибуналу над сдавшимися боевиками, который должен пройти в ДНР.

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.