С металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе выносят тела убитых националистов "Азова"* и военных Вооружённых сил Украины.
Большинство тел уже разложились, пролежав почти два месяца при довольно высокой температуре. Некоторых бандеровцев уже невозможно опознать.
Pravda.Ru уже сообщала, что в катакомбах завода могло находится около полутысячи тел погибших нацистов и боевиков ВСУ. Некоторые трупы долго хранились в рефрижераторе, но мощные авиационные бомбы разбили его и тела начали разлагаться со всеми неприятными последствиями.
Надо отметить, что гниющие мёртвые тела и антисанитария стали одними из факторов, чтобы националисты батальона "Азов"* и военнослужащие нацгвардии приняли решение сдаться с "Азовстали".
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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