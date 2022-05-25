Военкор: музыканты из Луганской филармонии разбили ВСУ и три дня держали оборону

Во время военной специальной операции России на Украине мужественно сражаются не только профессиональные военные, но и бойцы-резервисты самых, казалось бы, мирных профессий.

Военный корреспондент, поэт и публицист Анна Долгарева сообщает о подвиге музыкантов из Луганской филармонии.