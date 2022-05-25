Во время военной специальной операции России на Украине мужественно сражаются не только профессиональные военные, но и бойцы-резервисты самых, казалось бы, мирных профессий.
Военный корреспондент, поэт и публицист Анна Долгарева сообщает о подвиге музыкантов из Луганской филармонии.
"Призвали двенадцать резервистов. Две недели они учились, потом их бросили на передовую в Рубежное. Там им приказали занять пятиэтажку. Музыканты покрошили ВСУшников, стоявших у этого дома. Забрали их оружие (понятное дело, более современное, чем у резервистов). Заняли пятиэтажку и три дня оттуда отстреливались. Рядом стояла "бэха" ВСУ, кошмарившая весь район. Музыканты её уничтожили, чтобы не нервировала. Через три дня к ним в рацию прорвался командир и спросил, почему они не отходят.
— Так приказа не было, — ответили луганские музыканты.
Невероятные", — рассказывает Долгарева.
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