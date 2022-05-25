Израиль запретил поставлять Украине противотанковые ракеты Spike

По данным портала Axios, генеральный директор Министерства обороны Израиля Амир Эшель полмесяца назад посетил Соединённые Штаты.

Заместитель главы Пентагона Колин Кал спросил коллегу, сможет ли Израиль дать разрешение на передачу Украине противотанковых ракет, которые производятся в ФРГ. Согласно лицензии, Тель-Авив должен одобрить любую передачу этих ракет третьей стороне.

Эшель ответил отказом. Как сообщил источник, Израиль опасается, что из-за использования произведенного им оружия могут погибнуть солдаты российской армии. Это может привести к тому, что Кремль "нанесет урон" интересам Израиля в Сирии.