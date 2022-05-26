Кремль перебросил к Северодонецку боевые машины "Терминатор", используемые для поддержки танковых войск.
Об этом сообщает Министерство обороны Британии в соцсетях.
"Однако, имея на вооружении максимум десять "Терминаторов", они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию", — сказано в сообщении.
Разведка Великобритании заявила, присутствие этих машин свидетельствует, что в "акции" задействован ЦВО РФ, поскольку только Центральный военный округ использует "Терминаторы".
Как пишут СМИ Украины, в ближайший месяц ВС РФ будут полагаться, в основном, на артиллеристов, пытаясь ускорить наступление.
Напомним, Рамзан Кадыров накануне объявил о том, что Армия РФ "зашла в Лисичанск" и уже почти в Северодонецке.
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