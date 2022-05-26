Разведка Британии заметила возле Северодонецка русских "Терминаторов"

Кремль перебросил к Северодонецку боевые машины "Терминатор", используемые для поддержки танковых войск.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в соцсетях.

"Однако, имея на вооружении максимум десять "Терминаторов", они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию", — сказано в сообщении.

Разведка Великобритании заявила, присутствие этих машин свидетельствует, что в "акции" задействован ЦВО РФ, поскольку только Центральный военный округ использует "Терминаторы".

Как пишут СМИ Украины, в ближайший месяц ВС РФ будут полагаться, в основном, на артиллеристов, пытаясь ускорить наступление.

Напомним, Рамзан Кадыров накануне объявил о том, что Армия РФ "зашла в Лисичанск" и уже почти в Северодонецке.