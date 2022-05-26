Первый польский солдат, перешедший границу Украины для участия в тех или иных военных действиях, будет уничтожен, как и все остальные его соратники.
Об этом сообщил израильский военный эксперт, экс-глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
Если Польша хочет испытать в очередной раз на себе силу российского оружия — она может зайти на Украину, Россия с удовольствием ей это предоставит, убеждён аналитик.
"Этого плюгавенького польского героя ждёт довольно неприятная неожиданность", — отметил Кедми.
И даже НАТО не поможет, говорит обозреватель, подчеркнув, что Вашингтон даже пальцем не пошевелит для защиты Польши, если та зайдёт на Украину.
Если какой-то поляк считает, что американская армия будет защищать любую наглую выходку отмороженного польского правительства, то он ошибается, подытожил эксперт.
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