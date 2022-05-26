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Автор Екатерина Широкова

Мирошник: в плену у ЛДНР почти 8 тысяч украинских боевиков — ежедневно сотнями

Силовые структуры

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что число украинских военнопленных в ЛДНР составляет около 8 тысяч человек. По его словам, ежедневно их прибавляется "несколько сотен".

Как подчеркнул посол, большая часть украинских военных, которые попали в плен, находятся в ДНР.

"Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой Народной Республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе 8 тысяч. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни", — пояснил Мирошник.

Ранее посол ЛНР прокомментировал заявление Киева о том, что Украина намерена мобилизовать более миллиона человек. По словам Мирошника, это не что иное, как показатель того, что властям Незалежной "плевать на людей" и киевский режим использует солдат как "живой товар".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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