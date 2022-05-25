Отрезок трассы Лисичанск-Артёмовск был взят под контроль военными РФ и ЛНР. Об этом проинформировал 25 мая посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
В результате Лисичанск и Северодонецк, которые контролируются украинскими военными, не могут получать подкрепление и боеприпасы, их практически "отрезали" от снабжения.
"Часть стратегической трассы Лисичанск-Артёмовск находится под полным огневым контролем союзных сил", — заявил Мирошник.
Он уточнил, что по этой причине украинские силы почти не могут перемещаться по этому пути, это касается и поддержки в виде живой силы, и доставок снабжения и боекомплектов в Лисичанск и Северодонецк.
Ранее замглавы информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что "крупная украинская группировка скоро может оказаться в полном окружении" в Лисичанске и Северодонецке.
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