Мирошник: силы РФ и ЛНР почти "отрезали" ВСУ в Лисичанске и Северодонецке

Отрезок трассы Лисичанск-Артёмовск был взят под контроль военными РФ и ЛНР. Об этом проинформировал 25 мая посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

В результате Лисичанск и Северодонецк, которые контролируются украинскими военными, не могут получать подкрепление и боеприпасы, их практически "отрезали" от снабжения.

"Часть стратегической трассы Лисичанск-Артёмовск находится под полным огневым контролем союзных сил", — заявил Мирошник.

Он уточнил, что по этой причине украинские силы почти не могут перемещаться по этому пути, это касается и поддержки в виде живой силы, и доставок снабжения и боекомплектов в Лисичанск и Северодонецк.

Ранее замглавы информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что "крупная украинская группировка скоро может оказаться в полном окружении" в Лисичанске и Северодонецке.