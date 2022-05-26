Страны-члены НАТО негласно договорились не поставлять на Украину самолёты и танки, чтобы не нервировать руководство России, пишет немецкое издание Die Zeit.
Эксперты из Германии утверждают: члены Альянса опасаются окончательно вывести Россию из себя. Власти Европы уверены, что Кремль не испугается прямого военного конфликта с НАТО и стараются свести такую возможность к минимуму.
"Есть опасения, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры", — сообщают автора материала.
Раннее Германия под различными предлогами отказалась поставлять Украине тяжёлое вооружение, а Польша "заморозила" отправку киевскому режиму советских истребителей МиГ-29.
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