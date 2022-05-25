Итальянский депутат назвал большой ошибкой поставки вооружений Украине

Итальянский депутат от партии "Лига Севера", руководитель делегации ОБСЕ Паоло Гримольди сообщил, что западным лидерам стоит перестать оказывать военную поддержку Киеву. В этом случае политики смогут разрешить конфликт России и Украины, подчеркнул парламентарий.

По мнению Гримольди, передача Украине оружия является большой ошибкой. Нужно обязать представителей Москвы и Киева провести переговоры, отметил депутат. Также он обратил внимание на важность диалога с российскими властями.

"Нам нужно прекратить посылать оружие на Украину, потому что из-за оружия, несомненно, труднее и дольше искать мира", — сказал Гримольди, слова которого передаёт URA.RU.

При этом он подчеркнул, что Рим намерен помогать украинским беженцам.

Ранее представители оппозиции Греции сообщили, что правительство республики скрывает от граждан и парламента поставки тяжёлого вооружения Киеву.