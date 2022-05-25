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Автор Евгения Васильева

Итальянский депутат назвал большой ошибкой поставки вооружений Украине

Силовые структуры

Итальянский депутат от партии "Лига Севера", руководитель делегации ОБСЕ Паоло Гримольди сообщил, что западным лидерам стоит перестать оказывать военную поддержку Киеву. В этом случае политики смогут разрешить конфликт России и Украины, подчеркнул парламентарий.

Итальянский депутат назвал большой ошибкой поставки вооружений Украине

По мнению Гримольди, передача Украине оружия является большой ошибкой. Нужно обязать представителей Москвы и Киева провести переговоры, отметил депутат. Также он обратил внимание на важность диалога с российскими властями.

"Нам нужно прекратить посылать оружие на Украину, потому что из-за оружия, несомненно, труднее и дольше искать мира", — сказал Гримольди, слова которого передаёт URA.RU.

При этом он подчеркнул, что Рим намерен помогать украинским беженцам.

Ранее представители оппозиции Греции сообщили, что правительство республики скрывает от граждан и парламента поставки тяжёлого вооружения Киеву.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы россия италия украина
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