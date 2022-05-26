Вливание Польши в войну на Украине происходит не только в виде инструктажей, оружия, но и физически их солдаты присутствуют на земле.
Об этом сообщил военный корреспондент Семён Пегов и рассказал о прибытии в зону спецоперации польских наёмников.
"Тревожные новости поступают, связанные с увеличением на фронте количества иностранных наёмников. Их статус не до конца определён, у меня есть большие сомнения, что это именно наёмники, потому что была информация о прибытии двух батальонов польских. Знаков отличия формально нет, но понятно, что они едут обслуживать гаубицы иностранные калибра 150 мм, которые находятся у них на балансе", — говорит военкор.
По его словам, эти люди будут обслуживать иностранную, натовскую технику и на ней работать.
А называть их просто наёмниками, которые добровольцами приехали, когда у них на балансе такого рода вооружение, уже не совсем верно, отметил Пегов.
"Наверняка это обученные специалисты либо действующие контрактники польские, которые под видом добровольцев заходили, под легендой какой-то", — подытожил он.
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