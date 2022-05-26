Семён Пегов сообщил о прибытии в Донбасс польских наёмников

Вливание Польши в войну на Украине происходит не только в виде инструктажей, оружия, но и физически их солдаты присутствуют на земле.

Об этом сообщил военный корреспондент Семён Пегов и рассказал о прибытии в зону спецоперации польских наёмников.

"Тревожные новости поступают, связанные с увеличением на фронте количества иностранных наёмников. Их статус не до конца определён, у меня есть большие сомнения, что это именно наёмники, потому что была информация о прибытии двух батальонов польских. Знаков отличия формально нет, но понятно, что они едут обслуживать гаубицы иностранные калибра 150 мм, которые находятся у них на балансе", — говорит военкор.

По его словам, эти люди будут обслуживать иностранную, натовскую технику и на ней работать.

А называть их просто наёмниками, которые добровольцами приехали, когда у них на балансе такого рода вооружение, уже не совсем верно, отметил Пегов.