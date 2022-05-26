Генерал Шаманов: демилитаризация Украины займёт от 5 до 10 лет

Одна из главных ошибок, которую ВС России очень остро почувствовали в первые пять суток спецоперации на Украине, это расчёт на то, что армию будут встречать с цветами. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов.

Он отметил, что сегодня это заблуждение уже преодолели, но предстоит ещё немало сделать.

По его мнению, прогнозировать, что ждёт Украину после спецоперации, а также то, в каких пределах она может сохраниться, очень трудно.

"Мы не знаем умонастроений населения, какое будет. Мы не знаем, как сложатся отношения с соседними государствами, которые так или иначе будут пытаться повлиять на своё присутствие. Я имею в виду, прежде всего, Польшу, в какой-то степени Прибалтику, в какой-то степени Румынию. Поэтому предстоит очень длительный временной отрезок, где будем присутствовать только мы", — считает Шаманов.

Депутат полагает, что вопрос окончательной демилитаризации Украины займёт от 5 до 10 лет, а параллельно будет идти денацификация и формирование власти, которая не запачкала себя связями с неонацистами. А это будет очень сложно сделать, заключил он.